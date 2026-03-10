Lula anuncia posible reunión con la presidenta mexicana Sheinbaum en Brasil

"Reiteré la invitación para que la presidenta Sheinbaum visite Brasil y sugerí la organización de un evento que reúna a los sectores empresariales de los dos países. La presidenta aceptó la propuesta para la visita, que debe ocurrir entre junio y julio de este año", escribió Lula en sus redes sociales en la noche de ayer.

Durante el telefonema, los mandatarios analizaron las perspectivas de "fortalecimiento" del intercambio comercial y la "profundización de nuestra relación bilateral".

El diálogo de este lunes se suma a otros contactos establecidos por Lula en el contexto del agravamiento del escenario internacional en dos frentes: el global, con el estallido de la guerra del Golfo el 28 de febrero, y el regional, tras la incursión norteamericana en Venezuela, ocurrida el 3 de enero.

En ese sentido, Lula defendió este lunes que el subcontinente necesita seguir siendo una zona de "paz".

El diálogo entre Brasil y México, las principales potencias latinoamericanas, se ha estrechado en los últimos años. Lula viajó a ese país norteamericano en octubre de 2024 para participar en la ceremonia de posesión de Sheinbaum.

Más recientemente, el vicepresidente Geraldo Alckmin y una comitiva de empresarios fueron recibidos por la mandataria mexicana. (ANSA).