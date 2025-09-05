Lula anuncia un paquete de US$2200 millones para aliviar deuda de agricultores brasileños

SAO PAULO, 5 sep (Reuters) - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció el viernes un paquete de renegociación de la deuda de 12.000 millones de reales (US$2210 millones) destinado a apoyar hasta 100.000 productores agrícolas afectados por los recientes fenómenos climáticos.

POR QUÉ ES IMPORTANTE La medida llega en un momento en que el mayor banco estatal de Brasil, el Banco do Brasil, se enfrenta a niveles récord de cesación de pagos en su cartera agroindustrial, lo que amenaza la estabilidad del sector.

LAS CIFRAS El decreto firmado por Lula garantiza 12.000 millones de reales en fondos totales de ayuda a un máximo de 100.000 productores que reúnan los requisitos para recibir apoyo. El Banco do Brasil tiene actualmente 20.000 clientes morosos, dijo el mes pasado su directora general, Tarciana Medeiros.

FRASES CLAVE "Hoy firmé un decreto que garantiza la renegociación de las deudas rurales en condiciones especiales", dijo Lula en un mensaje en las redes sociales. "Esto significa más seguridad para los que trabajan la tierra, más alimentos en las mesas brasileñas y un país más fuerte frente al cambio climático".

CONTEXTO Los agricultores brasileños se han enfrentado a crecientes desafíos en los últimos años, como los fenómenos meteorológicos extremos, altas tasas de interés y elevados costos de los insumos. El sector agrícola es crucial para la economía de Brasil como uno de los principales proveedores mundiales de cereales, café, carne, algodón y azúcar.

(US$1 = 5,4212 reales) (Reporte de Fernando Cardoso; Editado en español por Javier Leira)