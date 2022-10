Lula apela al voto de quienes Bolsonaro llamó "analfabetos": "Es una cuestión de honor"

El candidato del Partido de los Trabajadores (PT) en las presidenciales de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha apelado este viernes al voto de los nordestinos y hacer de él "una cuestión de honor", después de que el presidente, Jair Bolsonaro, les tildara de "analfabetos".

"Después de que mi adversario hiciera un discurso, o un directo, en el que dijo que el pueblo nordestino me vota porque son analfabetos, he decidido provocar al pueblo nordestino para transformar el voto contra Bolsonaro en una cuestión de honor", ha dicho Lula durante una conversación con la prensa en Recife.

"Como a él ya no le gustaban los negros, ni las mujeres, ni los sindicados, ni le gustan los alcaldes, ni los gobernadores, pues ahora dicen que no le gustan los nordestinos, es por eso que el acto que hizo aquí, en Pernambuco, fue un fiasco", ha ironizado Lula, quien ha criticado a Bolsonaro por no saber "respetar ni los más mínimo la sensibilidad del ser humano".

Después de hablar con la prensa, Lula ha encabezado una caminata por las calles de Recife, la capital de su Pernambuco natal, uno de los estados de la región de Nordeste que fue blanco de las iras de Bolsonaro. En este estado, el líder del PT ganó en primera vuelta con el 65,27 por ciento de los votos, por el 29,91 por ciento que logró el todavía presidente brasileño.

Hace ahora una semana, Bolsonaro soltó en su intervención semanal desde sus redes sociales que Lula suele vencer en nueve de los diez estados con mayor tasa de analfabetismo. "¿Saben cuáles son esos estados? Son los de nuestro Nordeste", dijo, sumando que además había otros factores como los bajos ingresos.

Europa Press