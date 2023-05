Lula asegura que busca solución para sostener exportaciones de Brasil a Argentina

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este martes que está "dispuesto" a ayudar a Argentina y encontrar una forma de implementar una línea de crédito para sostener las exportaciones hacia el país vecino, que enfrenta una severa crisis de falta de reservas.

"Voy a hacer todo y cualquier sacrificio para que podamos ayudar a Argentina en este momento difícil", dijo Lula da Silva, en una conferencia de prensa en el Palacio de la Alvorada, residencia oficial, donde recibió a su par argentino en una reunión que se extendió casi cuatro horas.

Tras el encuentro, Lula dijo estar "dispuesto" a conversar con empresarios y con el Congreso brasileño para encontrar "una solución" ante la falta de dólares en el Banco Central de Argentina.

Fernández había llegado este martes a la capital de Brasil para negociar una ayuda que incentive las exportaciones de Brasil hacia Argentina, permitiendo que este país continúe importando pese a la escasez de divisas.

El mandatario izquierdista dejó claro, tras el encuentro del martes, que todavía no fue zanjada la discusión sobre las "garantías" para implementar esos créditos.

"Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para intentar resolver los problemas económicos y de legislación que existen", prometió el izquierdista, quien también citó conversaciones con los miembros de Brics -grupo de países formado por Brasil, India, China, Rusia y Sudáfrica- para ayudar a Argentina.

Participaron también en el encuentro entre mandatarios el ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, y la contraparte brasileña, Fernando Haddad.

"Estamos poniendo en marcha soluciones. El compromiso de Lula es un respaldo muy importante", dijo, por su parte, Fernández.

"Ahora tenemos que encontrar los puntos de acuerdo y hacer el trabajo", agregó el presidente argentino, al tiempo que indicó que los equipos económicos de Argentina y Brasil seguirán las conversaciones la semana próxima.

Haddad había dicho el martes a periodistas que en estos momentos unas 200 empresas brasileñas "no solo no están exportando, sino que no están recibiendo" los pagos correspondientes por las ventas, debido a las dificultades en el país vecino.

En un año electoral, Argentina sufre una profunda crisis económica, con una inflación anual de más de 100% y una apremiante falta de dólares.

Este año en particular, la entrada de divisas derivadas de las exportaciones agrícolas argentinas se verán afectadas por el impacto de una de las mayores sequías en 100 años.

Msi/ll/cjc

AFP