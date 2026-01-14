Lula aventaja a sus rivales de derecha antes de las elecciones de 2026, según un sondeo

SAO PAULO, 14 ene (Reuters) - El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aventaja al senador Flavio Bolsonaro y al gobernador de Sao Paulo, Tarcisio de Freitas, en intención de voto para las elecciones de este año, mostró el miércoles una encuesta de Quaest encargada por la correduría Genial.

En un escenario de primera vuelta, Lula tendría 36% de los votos, contra 23% de Flavio Bolsonaro y 9% de Freitas. Lula vencería a Flavio Bolsonaro 45%-38% en una segunda vuelta, frente a 46%-36% de un sondeo de diciembre.

Si en segunda vuelta el presidente enfrenta a Freitas, lo vencería por 44%-39%, lo que se compara con el 45%-35% del sondeo anterior.

Quaest encuestó a 2.004 personas entre el 8 y el 11 de enero. La encuesta tiene un margen de error de 2 puntos porcentuales. (Reporte de Gabriel Araujo y Eduardo Simoes; edición en español de Javier López de Lérida)