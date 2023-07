Lula califica de "animales salvajes" a quienes agredieron al juez De Moraes en el aeropuerto de Roma

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha calificado este miércoles de "animales salvajes" a quienes agredieron el pasado viernes al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes y a su familia en el aeropuerto de Roma.

En un encuentro con la prensa en Bruselas antes de concluir la cumbre de la Uni√≥n Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe√Īos (CELAC), Lula ha se√Īalado la necesidad de "castigar severamente" a quienes protagonizan episodios de odio como el que padecieron el juez del Supremo y su familia la semana pasada.

"Necesitamos castigar severamente a las personas que siguen difundiendo odio, como el ciudadano que agredi√≥ al juez Alexandre de Moraes en el aeropuerto de Roma. Un ciudadano como ese es un animal salvaje, no un ser humano", ha dicho, seg√ļn recoge el diario 'O Globo'.

Lula ha subrayado que "el odio surgido durante la campa√Īa electoral tiene que se extirpado" y si bien defiende que cualquiera pueda estar en desacuerdo con otro, "no puede ser agresivo, no puede agredir, no puede faltar al respeto".

"Es posible volver a la civilización, siempre ha sido así. Esa gente que renació en el neofascismo que se practicó en Brasil hay que extirparla, y vamos a ser muy duros con esa gente para que aprendan a ser civilizados otra vez. Queremos paz, trabajo, empleo, educación, salud y vivir bien", ha enfatizado.

El pasado viernes, De Moraes y su familia se encontraban en el Aeropuerto Internacional de Roma tras participar en una conferencia en la Universidad de Siena cuando fueron asaltados por un grupo de tres brasile√Īos, que al grito de "bandido" y "comunista" llegaron a agredir al hijo del juez cuando sali√≥ en su defensa.

Despu√©s de ser identificados, el martes, la Polic√≠a Federal de Brasil orden√≥ el arresto de estas tres personas. Se trata de un matrimonio y el padre de ella. Los tres est√°n siendo investigados por los delitos de injuria, persecuci√≥n y desacato a la autoridad, que podr√≠an acarrearles penas de hasta ocho a√Īos de c√°rcel.

