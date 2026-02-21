Lula celebra acuerdo estratégico con India, "somos las dos superpotencias del sur"

"La reunión entre India y Brasil es un encuentro de superpotencias, no solo entre las dos mayores democracias del sur global", declaró Lula en una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de India, Narendra Modi, en Nueva Delhi.

"Es el encuentro entre farmacia y el granero del mundo; entre una superpotencia digital y una superpotencia de las energías renovables. Ambos somos países con una gran diversidad y centros de la industria cultural. Ambos somos defensores del multilateralismo y la paz", prosiguió Lula.

Durante la visita de Estado del líder brasileño a Nueva Delhi, el acuerdo de asociación estratégica firmado en 2006 se fortaleció con la firma de siete memorandos de entendimiento adicionales, además de aquél sobre tierras raras.

En cuanto a la materia comercial, Lula sostuvo que el objetivo "es aumentar el comercio de 15 mil millones de dólares a 20 mil millones de dólares en los próximos cinco años".

Por su parte, Modio, dijo que el acuerdo significa "un paso importante hacia la construcción de cadenas de suministro resilientes". (ANSA).