Lula confirma su predisposición a unirse con el exgobernador de Sao Paulo para las presidenciales

El expresidente de Brasil, Luiz In√°cio Lula da Silva, ha confirmado este mi√©rcoles su predisposici√≥n a presentar una candidatura conjunta con el exgobernador de Sao Paulo Geraldo Alckmin y ha se√Īalado que solo faltaba saber a qu√© formaci√≥n se unir√° o cu√°l har√° alianza con el Partido de los Trabajadores (PT).

"No tengo ning√ļn problema en presentar una candidatura con Alckmin para ganar y gobernar este pa√≠s, pero no puedo decir nada todav√≠a porque falta saber para qu√© partido ir√° o cu√°l ser√° con el que hace alianza el PT", ha dicho Lula en una entrevista para viarios medios de comunicaci√≥n, informa el diario 'O Globo'.

"Hemos tenido diferencias, por eso pertenecemos a partidos distintos, pero eso no impide la posibilidad de que las diferencias se coloquen a un lado y las coincidencias en otro para poder gobernar", ha aseverado Lula, quien, sin embargo, ha aclarado que todavía no ha definido su posible candidatura.

En ese sentido, Lula conf√≠a que en Alckmin, sea cual sea el papel que finalmente asuma, est√© junto al resto de fuerzas opositoras al presidente, Jair Bolsonaro, y al precandidato del Partido de la Social Democracia Brasile√Īa (PSDB), el actual gobernador de Sao Paulo, Joao Doria.

"Me parece que √©l ya ha mostrado su oposici√≥n no solo a Bolsonaro, sino tambi√©n al 'dorismo' aqu√≠ en Sao Paulo", ha se√Īalado Lula, para quien el actual PSDB no representa ya "el proyecto socialdem√≥crata" de sus antiguos l√≠deres, como los tambi√©n exgobernadores paulistas Mario Covas y Jos√© Serra.

"Cuando sea el momento, estaré encantado de organizar otra rueda de prensa. Si es Alckmin, que así sea, como lo fue José Alencar", ha dicho en referencia al que fue su primer vicepresidente.

En el √ļltimo mes se ha venido especulando con la posibilidad de Alckmin se uniera a una hipot√©tica candidatura del expresidente Lula, que se ha marcado el mes de marzo como fecha para dar una respuesta sobre sus aspiraciones a la Presidencia de Brasil.

No obstante, esta posible alianza est√° todav√≠a lejos de lograr el consenso deseado entre varios sectores del PT y la izquierda brasile√Īa, la cual se divide entre quienes apuestan por una pureza ideol√≥gica m√°s marcada y por aquellos que no ven como malos ojos una coalici√≥n lo m√°s amplia posible, incluyendo partidos de centro derecha, para derrotar a Jair Bolsonaro.