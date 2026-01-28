Lula critica división latinoamericana sobre Venezuela

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó este miércoles el "retroceso" que vive la integración en Latinoamérica, al punto de no haber podido fijar una postura común frente a la reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

Lula, quien participa en Panamá en un foro con varios mandatarios regionales, rechaza la operación de fuerzas estadounidenses que terminó con el derrocamiento y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

El presidente brasileño criticó en particular que la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños (CELAC), creada como un contrapeso a la OEA con fuerte influencia de Estados Unidos, no pudo consensuar una posición frente a los hechos de Venezuela, que el presidente tilda de "afrenta gravísima".

"No ha sido capaz de producir ni siquiera una única declaración contra intervenciones militares ilegales que afectan nuestra región", lamentó en un discurso en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe.

A su llegada a Panamá, la noche del martes, Lula llamó a su par estadounidense Donald Trump a cuidar de la soberanía y los "intereses democráticos" de Venezuela, país que Estados Unidos asegura tener bajo control.

El mandatario brasileño señaló que la parálisis se extiende a desafíos como el crimen organizado y el cambio climático.

"Vivimos uno de los momentos de mayor retroceso en materia de integración", agregó.

Lula sostuvo que en Latinoamérica, donde han proliferado los bloques de integración, sus líderes pasan en reuniones "rellenas de ideas e iniciativas que nunca salen del papel".

"Nuestras cumbres pasaron a ser rituales vacíos, de los cuales se ausentan los principales líderes regionales", subrayó.

Lula llamó a reforzar una visión regional que tome como referente a la Unión Europea, sin "ignorar todas las diferencias históricas, económicas y culturales".

A su juicio, ese giro también debe considerar la "cercanía geográfica" con Estados Unidos, "sea por su presencia o por su distancia, pero sobre todo en un contexto en que recrudecen las tentaciones hegemónicas".

El foro, presentado por Panamá como el "Davos latinoamericano", concluye el jueves y es organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).