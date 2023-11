SAO PAULO, 13 nov (Reuters) - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dio la bienvenida a los 32 ciudadanos que su gobierno consiguió rescatar esta semana de la Franja de Gaza tras un mes de negociaciones, recibiéndolos en la Base Aérea de Brasilia luego de un vuelo de casi un día.

Los brasileños cruzaron el domingo la frontera de Rafah entre Gaza y Egipto y fueron trasladados a El Cairo, donde la mañana del lunes embarcaron en un avión presidencial Embraer prestado por Lula y viajaron a Brasil vía Las Palmas, España.

Lula saludó a los pasajeros con besos y abrazos tras su llegada a última hora del lunes, ofreciendo su apoyo a los brasileños que aún se encuentran en la Franja de Gaza o que llegan de ella y condenando la muerte de civiles en Gaza.

"Nunca he visto una violencia tan brutal e inhumana contra personas inocentes", dijo Lula en un breve discurso en la pista.

El vuelo fue el décimo de una operación lanzada por el país sudamericano el mes pasado para repatriar a ciudadanos en Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza luego de que estalló una guerra en la región el mes pasado.

Con el vuelo del lunes, el total de rescatados asciende a 1.477 personas, entre ellas tres bolivianos, 11 palestinos y un ciudadano jordano, así como 53 animales domésticos.

La Franja de Gaza ha estado sometida a bombardeos por parte de Israel, que pretende aniquilar a Hamás, el grupo militante que dirige la Franja de Gaza y que atacó Israel desde Gaza el 7 de octubre, matando a unas 1.200 personas.

Según las autoridades médicas de Gaza, se ha confirmado la muerte de más de 11.000 personas, de las cuales cerca del 40% son niños.

Lula se hizo eco de críticas anteriores, tanto a Hamás por su ataque contra Israel como a Israel por su reacción.

"Si Hamás cometió un acto de terrorismo e hizo lo que hizo, el Estado de Israel también está cometiendo varios actos de terrorismo al no tener en cuenta que los niños no están en guerra, que las mujeres no están en guerra", afirmó. (Reporte de Peter Siqueira y Gabriel Araujo; reporte adicional de Kylie Madry; Escrito por Gabriel Araujo y Brendan O'Boyle; Editado en Español por Ricardo Figueroa)