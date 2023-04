Lula da Silva: "EEUU necesita dejar de incentivar la guerra y empezar a hablar de paz"

"Estados Unidos necesita dejar de incentivar la guerra y empezar a hablar de paz. Es necesario que la Unión Europea empiece a hablar de paz para que podamos convencer a Putin y Zelenski de que la paz es el interés de todos y que la guerra, por el momento, sólo interesa a ambos", ha declarado este sábado el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Además, Lula ha asegurado en una rueda de prensa celebrada al final de su visita a Pekín, China, que no teme una reacción negativa de EEUU a su posición respecto a la guerra en Ucrania por "no haber motivos" para ello.

"Cuando hablo con Estados Unidos no me preocupa lo que China piense de mi conversaci√≥n con ellos. Estoy hablando de los intereses soberanos de mi pa√≠s. Cuando vengo a hablar con China, No me preocupa lo que pensar√° Estados Unidos", ha explicado el presidente brasile√Īo, que se marcha "muy satisfecho" de su visita al pa√≠s asi√°tico.

Durante esta visita, Lula y su homólogo chino, Xi Jinping, han firmado una declaración conjunta en la que, entre otros puntos, se destaca la idea de fortalecer el comercio en divisas locales más allá del dólar, o la de una salida negociada a la guerra de Ucrania.

En vísperas de la reunión, el presidente Lula ya cuestionó por qué todos los países "están obligados" a comerciar en dólares y si no era ya hora de "innovar". En ese sentido, puso en valor el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS como institución desde la que comerciar y financiar a través de monedas locales.

En lo que respecta a la guerra de Ucrania, ambos l√≠deres han coincidido en se√Īalar que el di√°logo y la negociaci√≥n "son las √ļnicas salidas viables a la crisis" y que todos los esfuerzos en este sentido deber√≠an ser apoyados.

Ambos mandatarios han acordado expandir sus relaciones en materia digital, de intercambios académicos y de transición energética.

"Nuestra relaci√≥n estrat√©gica est√° mejorando cada vez m√°s y no necesitamos romper relaciones ni pelear con nadie. Brasil tiene que buscar sus intereses para lo que sea necesario y posibilitar acuerdos con todos los pa√≠ses. No tenemos opciones pol√≠ticas o ideol√≥gicas, tenemos la opci√≥n del inter√©s nacional, el inter√©s del pueblo brasile√Īo, el inter√©s de la industria nacional, de nuestra soberan√≠a", ha recalcado Lula.

Europa Press