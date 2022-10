Lula defiende la propaganda de campaña que recuerda que Bolsonaro dijo que "comería indio"

El candidato a la Presidencia de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ha defendido este sábado la utilización por parte de su campaña de un vídeo en el que su rival y candidato a la reelección, Jair Bolsonaro, dijo que "comería indio".

"No nos lo estamos inventando (...). Se lo dijo a un periodista americano. No son 'fake news'. No hay maldad. Estamos informando al pueblo de cómo es nuestro adversario", ha explicado Lula en declaraciones recogidas por la prensa brasileña.

Lula se refiere a un vídeo de 30 segundos extraído de una entrevista de 2016 con un periodista de 'The New York Times' en la que Bolsonaro asegura que no hubo dictadura en Brasil y recuerda que durante una visita una región indígena del norte del país.

"Se murió un indio y lo estaban cocinando. Cozinaban al indio. Es su cultura. Lo cocinan durante dos o tres días y se lo comen con banana", dijo.

"Yo quería ver cómo cocinaban al indio. Si voy, tengo que comer. ¡Yo como! Como la comitiva no quiso ir porque tendría que comer indio, yo no quise ir solo y no fui. Yo me habría comido al indio sin ningún problema. Es su cultura y yo me sometí a ello", explicó.

Las declaraciones en el vídeo de la campaña de Lula son seleccionadas y acompañadas de una lúgubre voz que advierte de que "Bolsonaro comería carne humana". "Brasil no aguanta más Bolsonaro", concluye el vídeo.

El presidente del Consejo del Distrito Sanitario Indígena Yanomami, Junior Hekurari, ha negado que los yanomamis de Surucucu, a quien se refería Bolsonaro, realicen ritual alguno de canivalismo.

Europa Press