Lula designa para nuevo mandato a fiscal general de Brasil en medio de juicio a Bolsonaro

BRASILIA, 27 ago (Reuters) - El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó el miércoles el nombramiento de Paulo Gonet para un nuevo mandato como fiscal general, informó su oficina.

POR QUÉ ES IMPORTANTE

Gonet ha estado liderando casos de alto perfil, incluido el enjuiciamiento del expresidente Jair Bolsonaro, acusado de planear un golpe de Estado para anular su derrota electoral de 2022. Una fuente de la oficina de Gonet, que habló bajo condición de anonimato, dijo que el nombramiento para otro mandato antes de los argumentos finales de la próxima semana en el juicio de Bolsonaro señala el respaldo para que el equipo continúe su trabajo.

CONTEXTO

Gonet, de 64 años, fue nombrado por primera vez por Lula para el cargo en noviembre de 2023. El Senado aprobó su nombramiento al mes siguiente en una votación de 65-11, con una abstención. Su mandato actual expira el 18 de diciembre.

Anteriormente había ejercido como fiscal electoral y ayudó a garantizar la condena de Bolsonaro en el máximo tribunal electoral de Brasil en 2023, cuando el exlíder derechista fue inhabilitado para ejercer el cargo hasta 2030 por su conducta durante las elecciones de 2022.

El gobierno de Brasil ha dicho que Gonet estaba entre los sujetos a las prohibiciones de visado impuestas por Estados Unidos a los funcionarios involucrados en el juicio de Bolsonaro, que el presidente Donald Trump ha calificado de "caza de brujas".

LO QUE SIGUE

Gonet se someterá a una nueva audiencia ante la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, que debe respaldar su nominación antes de que se someta a votación en el pleno del Senado. De ser confirmado, permanecerá en el cargo hasta diciembre de 2027. (Reporte de Lisandra Paraguassu; reporte adicional de Ricardo Brito y Eduardo Simoes; Editado en español por Natalia Ramos)