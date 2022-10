Lula destaca video en que Bolsonaro dice que comería carne humana

La campaña del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva destacó este viernes una vieja entrevista en la que el mandatario Jair Bolsonaro afirma que comería carne humana en una semana de mutuas acusaciones de cara al balotaje del 30 de octubre.

"Es para comer, se cocina por dos o tres días y lo comen con banana. Yo quería ver al indio siendo cocinado. Ahí me dicen 'si lo ve, lo tiene que comer'. ¡Lo como!", dice el presidente en el fragmento del video de una entrevista al diario estadounidense The New York Times en 2016, viralizado en los últimos días en redes sociales.

El trecho, en el cual el entonces diputado federal Bolsonaro se refiere a un supuesto ritual de la comunidad indígena Yanomami, del estado de Roraima (norte), fue retomado en un espacio de propaganda televisiva de Lula.

La sucesión de imágenes que incluye otros actos y exabruptos del mandatario lo muestra simulando una ametralladora con un trípode, llamando a una diputada de "vagabunda" y burlándose del covid-19.

"Después de todos los absurdos que Brasil ya escuchó de Bolsonaro, surge otro todavía más aterrador: revela que comería carne humana; Brasil no aguanta más a Bolsonaro", dice una voz en off en el anuncio difundido por la campaña de Lula.

El ministro de Comunicaciones Fábio Faría, y uno de los coordinadores de la campaña de Bolsonaro, dijo en Twitter que el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula "sacó de contexto" las declaraciones y aseguró que recurrirán ante las autoridades electorales.

Por otra parte, Junior Hekurari, presidente del Consejo del Distrito Sanitario Indígena Yanomami negó a Agencia Pública, un medio local independiente, la existencia del ritual de canibalismo en esa cultura.

Lula y Bolsonaro se esfuerzan por estos días en conquistar votos para el balotaje del 30 de octubre, luego de la primera vuelta en la que el líder izquierdista se impuso con el 48% de los votos sobre el presidente, que obtuvo el 43%.

Bolsonaro, que suele calificar a Lula de "ladrón", lo tildó este viernes de "borracho", en una rueda de prensa en el Palacio de la Alvorada, donde reemplazó el tono moderado que mantuvo en el último trecho de la campaña por otro agresivo.

Lula "va a traer una cuadrilla de incompetentes para comandar Brasil. ¡No va a funcionar! (...) ¡Es nuestra libertad la que está en juego!", gritó.

El exmandatario, reunido en Sao Paulo con su nueva aliada Simone Tebet -tercera en la disputa con 4%-, dijo que no responderá "al juego rastrero de Bolsonaro".

"Estamos frente a un hombre sin alma, sin corazón", agregó.

