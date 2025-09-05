Lula dice a Europa que espera firmar el acuerdo UE-Mercosur este año

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva espera que el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) se firme "a fin de este año", según manifestó a la presidenta de la Comisión Europea.

La Comisión puso en marcha esta semana el proceso de ratificación del tratado comercial, que enfrenta la reticencia de Francia y tendrá que ser aprobado por los 27 países del bloque y el Parlamento Europeo.

En un diálogo de 20 minutos con Ursula von der Leyen, Lula "saludó" que el ejecutivo europeo haya validado el acuerdo, primer paso antes de someterlo a los estados miembros y eurodiputados, según una nota oficial.

El mandatario de izquierda "manifestó la expectativa de que el acuerdo pueda ser firmado a fin de este año, durante la cumbre del Mercosur en Brasil".

Desde que concluyeron las negociaciones entre la UE y el Mercosur en diciembre, sectores agrícolas europeos —y en especial franceses— se mostraron muy críticos.

París reitera desde hace años sus reservas sobre el acuerdo, que considera una potencial amenaza para su producción de reses, aves, azúcar y biocombustibles.

Para tranquilizar a Francia, Bruselas prometió completar el tratado con un "texto jurídico" que refuerce las medidas de salvaguardia para "los productos europeos sensibles".

Lula pidió este viernes a Von der Leyen que "cualquier reglamentación sobre salvaguardias que sea adoptada internamente por la UE esté en plena conformidad con el espíritu y los términos pactados en el acuerdo".

De aprobarse, el tratado UE-Mercosur abarcará un mercado de más de 700 millones de personas.

