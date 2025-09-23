Lula dice a la ONU que los ataques a las instituciones brasileñas son inaceptables

23 sep (Reuters) - El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el martes ante la Asamblea General de la ONU que los recientes "ataques unilaterales" contra las instituciones y la economía de su país eran inaceptables, en una dura reprimenda a la política exterior de Estados Unidos.

Los comentarios de Lula coincidieron con sus continuas críticas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por imponer aranceles, restricciones de visados y sanciones financieras en respuesta al juicio y condena del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro por planear un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

"Los ataques a la soberanía, las sanciones arbitrarias y las intervenciones unilaterales se están convirtiendo en la regla", dijo Lula, sin nombrar a Trump. "No hay justificación para las medidas unilaterales y arbitrarias frente a nuestras instituciones y nuestra economía".

El lunes, Washington impuso sanciones a la esposa del juez que presidió el juicio contra Bolsonaro en el Supremo Tribunal Federal, que Trump calificó de "caza de brujas", y revocó los visados de seis altos funcionarios brasileños.

La administración Trump ya había sancionado previamente al juez del STF Alexandre de Moraes en virtud de la Ley Magnitsky y había impuesto un arancel del 50% a las importaciones estadounidenses de muchos productos brasileños.

Lula también defendió la investigación y el debido proceso que resultaron en la condena de Bolsonaro, quien fue sentenciado a 27 años de prisión por intentar el golpe para mantenerse en el poder.

"Él tenía pleno derecho a la defensa", dijo Lula. "Ante los ojos del mundo, Brasil envió un mensaje a todos los aspirantes a autócratas y a sus partidarios: nuestra democracia y nuestra soberanía no son negociables". (Reporte de Gabriel Araújo en Sao Paulo, Editado en Español por Manuel Farías)