Lula dice que buscará la reelección en 2026

23 oct (Reuters) - El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó el jueves que se presentará a la reelección el próximo año, en busca de un cuarto mandato.

Durante una visita de Estado a Indonesia junto al presidente Prabowo Subianto, Lula afirmó que sigue lleno de energía a pesar de su edad.

"Tendré 80 años, pero tengo la misma energía que tenía a los 30 años. Me presentaré a un cuarto mandato en Brasil", comentó.

Su actual mandato termina a fines de 2026. El líder izquierdista ya ha ganado tres elecciones presidenciales: en 2002, 2006 y 2022.

Lula ya había insinuado más temprano en el año una posible candidatura a la reelección, pero no llegó a hacer un anuncio formal.

Sus últimas declaraciones se producen un año antes de los comicios de 2026. Aún no está claro quién será su principal rival.

El expresidente Jair Bolsonaro, que perdió frente a Lula en 2022, no puede presentarse debido a sentencias del tribunal electoral y fue condenado recientemente a más de 27 años de prisión por un supuesto intento de golpe de Estado. Bolsonaro niega haber cometido delito alguno y afirma que se postulará.

