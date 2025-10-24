Lula dice que defenderá en reunión con Trump que aranceles a Brasil fueron "un error"
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que tiene "todo el interés" de reunirse
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que tiene "todo el interés" de reunirse con Donald Trump en Malasia en una cumbre regional para defender que los aranceles estadounidenses a su país fueron un "error".
Fuentes oficiales de ambos países señalaron esta semana a AFP que están preparando un encuentro entre ambos dirigentes en la cumbre de países del sudeste asiático ASEAN que se abre el domingo en Malasia.
"Tengo todo el interés en mantener esa reunión. Estoy totalmente dispuesto a defender los intereses de Brasil y demostrar que hubo un error en las tasas aplicadas a Brasil", aseguró el mandatario izquierdista en una rueda de prensa en la sede de la ASEAN en Yakarta, Indonesia.
