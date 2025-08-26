Lula dice que Estados Unidos revocó la visa a su ministro de Justicia

BRASILIA, 26 ago (Reuters) - El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó el martes su solidaridad ante la revocación de la visa estadounidense al ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, por lo que calificó de "decisión irresponsable".

"Estas actitudes son inaceptables, no sólo contra el ministro Lewandowski, sino también contra magistrados del Tribunal Supremo o cualquier autoridad brasileña", dijo Lula durante una reunión de su gabinete, en referencia a otras restricciones de visas anunciadas con anterioridad.

El Departamento de Estado estadounidense no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

(Reporte de Lisandra Paraguassu; reporte adicional de Daphne Psaledakis; escrito por Isabel Teles; editado en español por Carlos Serrano)