Lula dice que funcionarios de EEUU y Brasil mantendrán conversaciones el jueves

RÍO DE JANEIRO, 15 oct (Reuters) - Funcionarios de Brasil y Estados Unidos mantendrán conversaciones el jueves, dijo el presidente del país sudamericano, Luiz Inácio Lula da Silva, quien no dio detalles de dónde o cómo tendrán lugar las negociaciones.

El ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, viajó a Estados Unidos para reunirse con el secretario de Estado Marco Rubio, designado por el presidente Donald Trump para representar a Estados Unidos en las negociaciones con Brasil.

Vieira y Rubio hablaron por teléfono la semana pasada, cuando acordaron una reunión cara a cara en Washington para discutir los aranceles impuestos por Estados Unidos a los productos brasileños.

Trump anunció recientemente un arancel del 50% sobre la exportación de varios productos brasileños a Estados Unidos, citando entre los motivos el juicio del expresidente Jair Bolsonaro, que fue condenado a más de 27 años de prisión por el Tribunal Supremo Federal (STF) por intento de golpe de Estado.

Trump calificó el proceso contra Bolsonaro como una "caza de brujas". (Reporte de Rodrigo Viga Gaier. Editado en español por Javier Leira)