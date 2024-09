Lula dice que hablará con ue para que ley antideforestación no se incluya en el acuerdo del mercosur

BRASILIA, 17 sep (Reuters) - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el martes que va a hablar con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Van der Leyen, en Nueva York, para que la Unión Europea no intente incluir la cuestión de la aplicación de la ley europea contra la deforestación, que debe entrar en vigor en diciembre, en el acuerdo comercial negociado por el bloque con el Mercosur. "Pasaron 30 años diciendo que era Brasil el que no quería hacer el acuerdo. Nosotros decidimos, tenemos una propuesta, no inventen otro argumento para decir que van a dificultar el acuerdo", dijo Lula durante una reunión en el Palacio de Planalto para discutir el combate a los incendios forestales en el país. La semana pasada, el gobierno brasileño envió una carta al jefe de la Comisión Europea pidiendo que la ley antideforestación no entrara en vigor, alegando que la legislación perjudica cuestiones de comercio internacional y viola la soberanía de los países afectados por ella.

La legislación europea, aprobada en 2022, prevé la prohibición de importar productos originarios de zonas deforestadas a partir de 2022, incluso en zonas donde la deforestación esté legalizada. El texto incluye siete sectores, la mayoría de los cuales son exportaciones brasileñas a Europa: carne, café, cacao, productos forestales (incluidos papel, celulosa y madera), soja y caucho. También incluye el aceite de palma, único producto que Brasil no exporta, pero que incluye derivados como el cuero, los muebles y el chocolate. (Reporte de Lisandra Paraguassu; Editado en español por Héctor Espinoza)

