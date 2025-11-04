LA NACION

Lula dice que la cumbre de la CELAC debatirá sobre Venezuela y la presencia militar de EE. UU.

Presidente de Brasil
BELÉN, Brasil, 4 nov (Reuters) - El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el martes que se discutirán los problemas de Venezuela y el aumento de la presencia militar estadounidense en América Latina en la cumbre que celebrará la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) este mes.

"La reunión de la CELAC solo tiene sentido ahora si es para debatir la cuestión de los buques de guerra estadounidenses", dijo a periodistas en Belén antes de la cumbre sobre el clima COP30.

Estados Unidos ha aumentado su presencia militar en el Caribe en los últimos meses, y el presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho que su Gobierno llevará a cabo ataques contra objetivos relacionados con el narcotráfico dentro de Venezuela.

Venezuela se enfrenta a un problema político que debe resolverse en ese ámbito, dijo Lula, que añadió que le dijo a Trump en una reunión reciente que América Latina es una región de paz y no de guerra.

(Reporte de Katy Daigle y Lisandra Paraguassu; edición en español de Javier López de Lérida)

