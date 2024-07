Lula dice que la debilidad de la moneda brasileña le preocupa

SAO PAULO, 2 jul (Reuters) - El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el martes que está preocupado por la reciente debilidad de la moneda del país, añadiendo que "algo" hay que hacer para enfrentar lo que llamó "especulación".

Lula no detalló qué medidas podrían tomarse para apoyar al real brasileño, que se ha debilitado más de un 16% frente al dólar estadounidense en lo que va de año y actualmente cotiza a su nivel más bajo desde enero de 2022.

"Obviamente me preocupa, son especulaciones. He estado hablando con la gente para ver qué vamos a hacer", dijo Lula a una radio local. "Tenemos que hacer algo - pero no puedo decir qué, o estaría advirtiendo a mis oponentes".

Los operadores han vinculado los recientes movimientos de las divisas a un dólar más fuerte a nivel mundial y a las preocupaciones fiscales locales, ya que el mercado tiene dudas sobre la capacidad del gobierno brasileño para cumplir su objetivo de eliminar su déficit primario este año.

El martes, Lula volvió a decir que el Gobierno no puede gastar más de lo que tiene y prometió recortar gastos si es necesario.

El equipo económico de Lula ha estado trabajando en medidas para reducir el gasto en medio de la creciente presión para equilibrar las cuentas públicas, aunque el líder izquierdista ha subrayado que no se recortarán los beneficios para los pobres.

En su última crítica al jefe del Banco Central, Roberto Campos Neto, un enfrentamiento público que muchos citan como una de las razones de la debilidad del real, Lula dijo que la autoridad monetaria brasileña no puede ser dirigida por alguien con sesgo político.

Lula y sus aliados han visto durante mucho tiempo a Campos Neto como un rival político, argumentando que fue nombrado por el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro y culpándolo por las altas tasas de interés en el país.

El mandato de Campos Neto termina a finales de este año y Lula nombrará a su sucesor. (Reporte de Eduardo Simoes; Escrito por Luana Maria Benedito; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters