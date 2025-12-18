Lula dice que la primera ministra italiana Meloni le pidió paciencia sobre el acuerdo UE-Mercosur

18 dic (Reuters) - El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el jueves que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, le aseguró que apoya el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque comercial sudamericano Mercosur, pero le pidió paciencia para garantizar el apoyo interno.

En una rueda de prensa, Lula afirmó que llamó más temprano en el día a la gobernante italiana para hablar del acuerdo, y que Meloni le dijo que no está en contra, pero necesita como máximo un mes para conseguir el apoyo de los agricultores.

El acuerdo, aprobado en diciembre del año pasado, 25 años después del inicio de las negociaciones, ha resultado polémico. Italia es uno de los países que han manifestado que no están dispuestos a respaldar el acuerdo comercial y han exigido medidas adicionales para proteger a sus agricultores.

(Reporte de Lisandra Paraguassu; escrito por Brendan O'Boyle; editado en español por Ricardo Figueroa)