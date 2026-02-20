Lula dice que Maduro debería ser juzgado en Venezuela y no fuera de su país

SAO PAULO, 20 feb (Reuters) - El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el viernes que el derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro debería ser juzgado en su propio país, y no en el extranjero.

Maduro fue capturado en Caracas por fuerzas estadounidenses a principios de este año y trasladado a Nueva York, donde se le acusa de supervisar una red de tráfico de cocaína con cárteles internacionales de la droga.

"Lo que importa ahora es restablecer la democracia en Venezuela, eso es lo más importante. Y creo que si Maduro tiene que ser juzgado, debe serlo en su país, no en el extranjero", dijo Lula en una entrevista con India Today TV durante su visita a la cumbre de IA del país.

Brasil no puede aceptar la captura de un jefe de Estado por otro, añadió, según una traducción al inglés proporcionada por la cadena india.

Lula argumentó que los ciudadanos brasileños acusados de delitos y que viven en Estados Unidos deben ser juzgados en Brasil, y que tiene la intención de presentar una propuesta por escrito sobre el asunto al presidente estadounidense Donald Trump.

Lula también dijo que quiere negociar cuestiones relacionadas con el crimen organizado, el tráfico de drogas y los minerales de tierras raras con Trump, con quien ha dicho que probablemente se reunirá en Washington el próximo mes.

Brasil, que limita con Venezuela, es un actor diplomático influyente en Sudamérica.

Las relaciones de Lula con Trump han mejorado desde el año pasado, cuando Trump impuso aranceles a los productos brasileños por el trato que Brasil dio al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, que ha sido encarcelado por planear un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. (Reporte de Lisandra Paraguassu e Isabel Teles; edición en español de Javier López de Lérida)