Lula dice que prohibirá las apuestas deportivas en brasil si no se regula la "adicción"

BRASILIA, 6 oct (Reuters) - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo Gobierno intenta frenar una locura de apuestas deportivas que consume los ingresos de los hogares, dijo el domingo que las prohibirá en internet si la regulación no cura la "adicción" de los apostadores.

Los brasileños fanáticos del fútbol y amantes de las apuestas han caído con fuerza en el juego deportivo desde que se legalizaron en 2018 y los estudios bancarios muestran que están golpeando los ingresos de los hogares, reduciendo el gasto de los consumidores y llevando a la quiebra a las familias.

"Si la regulación no funciona, no dudaré en poner fin (a las apuestas) definitivamente", dijo a periodistas después de emitir su voto en las elecciones municipales en Sao Paulo.

Lula dijo que era inaceptable que las familias de bajos ingresos que reciben transferencias de la seguridad social a través del programa Bolsa Familia de Brasil gasten el dinero en apuestas. La Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) de Brasil publicó la semana pasada una lista de empresas de apuestas deportivas con licencia para operar unas 200 marcas de apuestas deportivas de probabilidades fijas en lo que se ha convertido rápidamente en uno de los cinco mercados de apuestas más grandes del mundo. Entre ellas figuran los nombres más importantes del mundo de las apuestas, como Flutter Entertainment plc, el grupo Entain, propietario de Ladbrokes, y la sueca Betsson AB , que opera desde Malta.

Las empresas tienen que abrir oficinas en Brasil y tener un socio local. Según la nueva normativa, no se permitirá el uso de tarjetas de crédito en las apuestas. Cientos de empresas fueron rechazadas por no cumplir las condiciones de Brasil. Aun así, el daño a los ingresos familiares, y principalmente a las familias más pobres, ha preocupado al gobierno y su preocupación aumentó después de que el banco central informó de que 3.000 millones de reales (550 millones de dólares) fueron gastados en apuestas en agosto por beneficiarios del programa Bolsa Familia.

Lula convocó una reunión de gabinete el jueves para debatir si se prohibía apostar a los beneficiarios de Bolsa Familia, pero no se tomó ninguna decisión.

Lula no quiere detener las apuestas porque los brasileños apostarán de todos modos, dijo, señalando que las prohibiciones no han detenido las peleas ilegales de gallos y las apuestas clandestinas sobre números, una forma de juego llamada "jogo do bicho" que existe desde el siglo XIX. "Todo el mundo sabe que la persona que va a comprar pan por la mañana hará una pequeña apuesta con el dinero del pan", dijo Lula. "Pero lo que no puedo permitir es que las apuestas se conviertan en una enfermedad, en una adicción, y que la gente se vuelva dependiente de ellas, porque conozco gente que perdió su casa y su auto".

(1 dólar = 5,4511 reales) (Reporte de Anthony Boadle; edición en español de Javier López de Lérida)

