27 feb (Reuters) - El presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó el martes que la guerra que Israel libra en la Franja de Gaza es contra mujeres y niños, y dijo que repetiría la declaración en la que comparó el actual enfrentamiento con el asesinato masivo de judíos promovido por el dictador alemán Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial.

La declaración original de Lula, durante un viaje a Etiopía este mes, cuando dijo que no había ningún episodio en la historia como el actual conflicto en Gaza, excepto "cuando Hitler decidió matar a los judíos", desató una crisis diplomática entre Brasil e Israel.

Lula fue declarado "persona non grata" por el canciller israelí, Yisrael Katz, que exigió disculpas al brasileño, y el embajador brasileño en Tel Aviv fue citado al Memorial del Holocausto Yad Vashem de Jerusalén. Brasil también convocó al embajador israelí para exigirle explicaciones.

"Yo diría lo mismo. Porque eso es exactamente lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. No podemos ser hipócritas y pensar que una muerte es diferente de otra", dijo Lula el martes durante una entrevista con el periodista Kennedy Alencar, de RedeTV! en un extracto publicado por el portal de noticias UOL. La entrevista completa se emitirá el martes por la noche. "En la Franja de Gaza no tienes una guerra de un ejército altamente preparado contra un ejército altamente preparado. Tienes, de hecho, una guerra de un ejército altamente preparado contra mujeres y niños... ¿Cuánta gente de Hamás ha aparecido muerta?", preguntó. Lula aclaró que no utilizó la palabra Holocausto en su declaración en Etiopía, y dijo que no esperaba que el gobierno israelí, encabezado por el primer ministro Bejamin Netanyahu, a quien se refirió como "el ciudadano", entendiera su discurso. "Ni siquiera quise decir la palabra Holocausto, Holocausto fue la interpretación del primer ministro israelí, no la mía. Lo segundo es esto: la muerte es la muerte", dijo. "No esperaba que el gobierno israelí lo entendiera, no lo esperaba, porque conozco al ciudadano históricamente desde hace tiempo, sé lo que piensa ideológicamente", añadió en el extracto difundido. El actual conflicto en Gaza comenzó cuando combatientes del grupo militante palestino Hamás invadieron ciudades israelíes el 7 de octubre, matando a 1.200 personas y tomando 253 rehenes, según los registros israelíes. Desde entonces, la campaña militar israelí en Gaza ha matado a casi 30.000 palestinos, según las autoridades sanitarias del enclave gobernado por Hamás. (Por Eduardo Simões, en São Paulo Edición de Pedro Fonseca, Editado en español por Juana Casas)