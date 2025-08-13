LA NACION

Lula dice que seguirá hablando con jefes de Estado en busca de una decisión sobre aranceles de Trump

BRASILIA, 13 ago (Reuters) - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el miércoles que continuará las conversaciones con jefes de Estado, entre ellos la mandataria de México, en busca de una solución a los aranceles impuestos Donald Trump a varios países.

Lula ya venía insistiendo en la necesidad de fortalecer el multilateralismo y reforzó su defensa el miércoles, argumentando que los países pierden fuerza al negociar individualmente con Estados Unidos.

"Esta semana voy a seguir hablando con Sudáfrica, Alemania, Francia, México, para que tomemos una decisión sobre lo que está pasando", dijo Lula.

"No es correcto, no es justo y no es honesto", agregó el mandatario, quien ya ha mantenido conversaciones con el presidente de China, Xi Jinping, el primer ministro de India, Narendra Modi, y ha recibido una llamada telefónica del líder ruso Vladimir Putin. (Reporte de Maria Carolina Marcello Editado en español por Javier Leira)

