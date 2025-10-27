Lula dice que Trump “garantiza” un acuerdo comercial entre Brasil y EEUU

KUALA LUMPUR, 27 oct (Reuters) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había "garantizado" que los dos países llegarían a un acuerdo sobre comercio durante una reciente reunión entre ambos líderes.

Lula dijo en una sesión informativa al margen de la cumbre de la ASEAN en Malasia que sus conversaciones con Trump habían ido bien y que se alcanzaría un acuerdo "más rápido de lo que nadie piensa".

Estados Unidos ha impuesto aranceles del 50% a productos brasileños en represalia por la condena al expresidente Jair Bolsonaro.

Lula dijo que las recientes decisiones tomadas por EEUU contra Brasil eran "incorrectas".

Sin embargo, dijo que estaría dispuesto a discutir cualquier tema con Trump y que también estaba dispuesto a ayudar a Estados Unidos sobre Venezuela.

"Le dije que era extremadamente importante tener en cuenta la experiencia de Brasil como el país más grande de América del Sur, como el país económicamente más importante que tiene como vecino a casi toda América del Sur", dijo Lula. (Información de Danial Azhar y Oliver Griffin; redacción de David Stanway; edición de Martin Petty y John Mair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)