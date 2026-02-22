Lula dirá a Trump que quiere igualdad de trato entre todos los países

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó el domingo en India que espera decirle a su par estadounidense, Donald Trump, que quiere que todos los países sean tratados igual, sin imposiciones de los grandes sobre los débiles.

"Quiero decirle al presidente Trump que no queremos una guerra fría, queremos tener relaciones iguales con todos los países y recibir de ellos un tratamiento también igualitario", declaró Lula tras una visita a India.

"Si eso es posible, todo volverá a la normalidad, y eso es lo que espero", agregó el líder brasileño, quien continuará la gira a Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos. Próximamente tiene presi