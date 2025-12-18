Lula dispuesto a mediar para una "solución pacífica" entre EE. UU. y Venezuela

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se mostró este jueves dispuesto a mediar para una "solución pacífica" entre Estados Unidos y Venezuela, con una posible conversación con el presidente estadounidense, Donald Trump, en los próximos días.

El gobierno de Trump acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar un cartel de tráfico de drogas. En una importante ofensiva antinarcóticos en la región, ha realizado un importante despliegue militar frente a la costa de Venezuela y esta semana declaró un bloqueo de "buques petroleros sancionados" hacia y desde Caracas.

Maduro sostiene que Estados Unidos busca un cambio de régimen en lugar de su objetivo declarado de detener el narcotráfico.

En medio de la escalada entre Washington y Caracas, Lula se dijo "a disposición" de ambos gobiernos y agregó que "posiblemente" hablará con Trump "antes de Navidad" para evitar una "guerra fraticida".

En rueda de prensa en Brasilia, Lula dijo estar "muy preocupado" por la crisis entre ambos países.

El izquierdista, de 80 años, explicó haber dicho al presidente estadounidense en una conversación telefónica a principios de mes que la situación "no iba a resolverse con disparos" y que era mejor "sentarse en la mesa para hallar una solución".

"Estoy a disposición tanto de Venezuela como de Estados Unidos para contribuir a una solución pacífica en nuestro continente", manifestó Lula.