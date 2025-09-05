Lula espera que acuerdo Mercosur-UE sea firmado este año
SAO PAULO, 5 sep (Reuters) - El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, habló el viernes con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, según un comunicado del Gobierno de Brasil.
Lula dijo a Von Der Leyen que espera que este año se firme un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, y ambos líderes coincidieron en que el acuerdo se mantiene "aún más estratégico" en medio de la actual turbulencia en el comercio internacional, dice la declaración. (Reporte de Fernando Cardoso; Editado en Español por Sofía Díaz Pineda)
