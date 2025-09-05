LA NACION

Lula espera que acuerdo Mercosur-UE sea firmado este año

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Presidente de Brasil
Lula espera que acuerdo Mercosur-UE sea firmado este añoMichael Kappeler - dpa

(Reenvía para alcanzar más suscriptores, texto sin cambios)

SAO PAULO, 5 sep (Reuters) - El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, habló el viernes con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, según un comunicado del Gobierno de Brasil.

Lula dijo a Von Der Leyen que espera que este año se firme un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, y ambos líderes coincidieron en que el acuerdo se mantiene "aún más estratégico" en medio de la actual turbulencia en el comercio internacional, dice la declaración. (Reporte de Fernando Cardoso; Editado en Español por Sofía Díaz Pineda)

LA NACION
Más leídas
  1. Kate Middleton sorprende con un nuevo look y desata todo tipo de teorías en redes sociales
    1

    Kate Middleton sorprende con un nuevo look y desata todo tipo de teorías en redes sociales

  2. Luiz Henrique, el alumno que Ancelotti tanto esperó en Brasil frente a Chile, el peor de las eliminatorias
    2

    Luiz Henrique, el alumno más destacado en el examen que Carlo Ancelotti le tomó a Brasil en el Maracaná

  3. María Valenzuela: el regreso al teatro tras la depresión, la demanda a Ranni y el llamado de Darín
    3

    María Valenzuela: su regreso al teatro, la depresión que la llevó a internarse, la demanda a Ranni y el llamado de Darín

  4. Conmebol ya tiene a sus seis clasificados y dos selecciones buscarán meterse en el repechaje
    4

    Uruguay, Colombia y Paraguay se clasificaron al Mundial 2026 y dos selecciones buscarán el repechaje

Cargando banners ...