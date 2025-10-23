Lula firma acuerdos con Indonesia en defensa del “libre comercio”

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, cerró este jueves acuerdos económicos con Indonesia y defendió el "libre comercio" en el inicio de una gira por el sudeste asiático, también castigado por los aranceles estadounidenses.

En Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo y nuevo socio de los BRICS, Lula inicia una visita a la región que el mandatario brasileño calificó como el quinto socio comercial de su país.

El viaje lo llevará después a Malasia para participar en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que comienza el domingo y en la que podría encontrarse con Donald Trump.

En Yakarta, Lula fue recibido en el palacio presidencial por una banda de música y los himnos nacionales, antes de mantener conversaciones con su homólogo Prabowo Subianto.

Ambos fueron testigos de la firma de acuerdos sobre petróleo, gas, electricidad, tecnología, minería y agricultura.

El viaje llega meses después de que Trump impusiera un arancel del 19% a las importaciones procedentes de Indonesia en virtud de un pacto comercial y un arancel del 50% a los productos brasileños.

"¿Cómo es posible que dos países tan importantes en el mundo como Indonesia y Brasil, que juntos suman casi 500 millones de habitantes, solo tengan un comercio de US$6000 millones? Es poco para Indonesia y es poco para Brasil", cuestionó Lula durante una declaración a la prensa.

Subianto señaló que ambos países están trabajando para establecer un acuerdo de libre comercio entre Indonesia y el bloque sudamericano Mercosur, formado por Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay.

En una referencia velada a la guerra arancelaria lanzada por Washington, Lula recalcó: "Indonesia y Brasil no quieren una segunda Guerra Fría. Queremos libre comercio (...), queremos multilateralismo, no unilateralismo".

También se comprometieron a combatir juntos la crisis climática.

"Somos dos de los países con mayores bosques tropicales y mayor biodiversidad del mundo. También somos grandes productores de biocombustibles, que tendrán un papel fundamental que desempeñar en la transición (...). Indonesia y Brasil trabajarán juntos", dijo Lula.

"Voy a disputar un cuarto mandato en Brasil. Por eso le digo esto, porque aún nos vamos a encontrar muchas veces", le lanzó a Subianto.

Brasil es uno de los principales socios comerciales de Indonesia en Sudamérica. El comercio total entre ambos países entre enero y agosto ascendió a US$4300 millones, según datos de la Oficina de Estadística indonesia.

La nación del sudeste asiático busca reforzar sus lazos con Latinoamérica y en agosto firmó un acuerdo comercial con Perú. Además, en enero se unió al bloque BRICS, del que Brasil es miembro.

mrc-jfx/arm/dbh