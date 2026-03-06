Lula firmará ratificación del acuerdo entre Mercosur y UE, que le dará vigencia desde mayo: oficial
BRASILIA, 5 de marzo (Reuters) -
El mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmará la ratificación del texto del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea tras la aprobación del Congreso, dijo el jueves el vicepresidente Geraldo Alckmin, lo que dará lugar a una vigencia provisional a partir de mayo.
El Senado aprobó el miércoles un decreto legislativo en el que el Congreso formaliza su apoyo al acuerdo entre el Mercosur y la UE.
El texto ya había recibido el aval de la Cámara.
Con la aprobación del Congreso, el decreto legislativo será promulgado. Luego, el Gobierno editará un decreto que concluye la internalización del acuerdo por parte de Brasil y, a continuación, emitirá una notificación a la UE.
A finales de febrero, la Unión Europea anunció que aplicará provisionalmente el acuerdo con el Mercosur, que podrá entrar en vigor dos meses después del intercambio de notificaciones entre los miembros de los bloques. (Por Bernardo Caram, editado en español por Javier Leira)