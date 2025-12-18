Lula ganaría a sus principales rivales de derecha en las elecciones de 2026: sondeo

SAO PAULO, 18 dic (Reuters) - El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, vencería a todos los posibles aspirantes de derechas en una segunda vuelta en 2026, incluido el gobernador de Sao Paulo, Tarcisio de Freitas, y el senador Flavio Bolsonaro, mostró el jueves una encuesta de AtlasIntel/Bloomberg.

Los mercados han seguido de cerca las encuestas desde que el respaldo del expresidente Jair Bolsonaro a su hijo hizo caer la moneda y las acciones de Brasil este mes, ya que los inversores habían apostado a que respaldaría a un nombre más amigable con el mercado como Freitas.

En un escenario de primera vuelta, Lula tendría un 48% de apoyo, frente al 21% de Flavio Bolsonaro y el 15% de Freitas, según la encuesta.

Si Freitas no se presentara, Lula obtendría el 48% frente al 29% del senador en la primera vuelta.

Sin Flavio en la papeleta, Lula obtendría el 49% frente al 28% de Freitas.

Lula derrotaría tanto a Flavio (53%-41%) como a Freitas (49%-45%) en una posible segunda vuelta.

La encuesta también mostró una aprobación de Lula del 48,8%, por encima del 48,6% de noviembre, mientras que la desaprobación se mantuvo en el 50,7%.

Atlas encuestó a 18.154 personas entre el 10 y el 15 de diciembre. La encuesta tiene un margen de error de un punto porcentual en cada dirección. (Reportaje de Gabriel Araujo y Eduardo Simoes, Editado en español por Juana Casas)