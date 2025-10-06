Lula habla con Trump y le pide que elimine aranceles y sanciones

Por Lisandra Paraguassu

BRASILIA, 6 oct (Reuters) -

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió al presidente Donald Trump que elimine el arancel del 40% a los productos brasileños y las medidas restrictivas aplicadas por Estados Unidos contra autoridades locales, dijo el lunes el Gobierno de Brasil.

Los dos líderes conversaron durante 30 minutos en una videollamada a primera hora del día y acordaron reunirse en persona "pronto", dijo el comunicado, que añadió que la llamada tuvo un tono amistoso.

Trump dijo en su red Truth Social que tuvo una "muy buena conversación" con Lula, principalmente sobre economía y comercio.

Lula sugirió una reunión durante la Cumbre de la ASEAN en Malasia y expresó su disposición a viajar a Estados Unidos, según el comunicado.

"Tendremos más discusiones y nos reuniremos en un futuro no muy lejano, tanto en Brasil como en Estados Unidos", escribió Trump.

Ambos presidentes intercambiaron números de teléfono para establecer una línea directa de comunicación, añadió el Gobierno de Brasil.

El ministro brasileño de Hacienda, Fernando Haddad,

el vicepresidente Geraldo Alckmin y el ministro de Asuntos Exteriores Mauro Vieira participaron en la conversación.

El mes pasado, tras un breve encuentro en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Trump dijo que planeaba reunirse con Lula y destacó su "excelente química".

Una reunión entre los dos líderes ha sido seguida de cerca por los mercados brasileños después de que el país fuera golpeado con una de las tasas arancelarias más altas.

Inicialmente, Brasil se enfrentó al arancel mínimo del 10%, pero Trump elevó posteriormente la tasa al 40% a varias exportaciones, lo que elevó el gravamen total al 50%.

En ese momento, Trump dijo que los aranceles eran una respuesta a lo que describió como una "caza de brujas" contra el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, su aliado, que más tarde fue condenado a 27 años de prisión por intentar dar un golpe de Estado para permanecer en el poder después de perder las elecciones de 2022 contra Lula. (Reporte de Lisandra Paraguassu; Información adicional y redacción de Isabel Teles; edición en español de Javier López de Lérida)