Lula inaugura puente fronterizo entre Brasil y Paraguay

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inauguró este viernes el puente de la Integración Brasil-Paraguay que unirá a la ciudad paraguaya Presidente Franco con la brasileña Foz do Iguaçu, sede el sábado de la cumbre de presidentes del Mercosur.

La obra tiene el objetivo de descongestionar el intenso tráfico del Puente de la Amistad, ubicado a 7 kilómetros, también sobre el río Paraná, y dinamizar la economía de la triple frontera con Argentina.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, planea presentar el puente el sábado, en una ceremonia del lado paraguayo del Paraná.

Peña "no podía en la fecha de hoy, porque tiene un problema en Asunción de orden familiar, me parece. Y yo no podía mañana por la tarde, porque termino el Mercosur y voy a tener que viajar a Brasilia", explicó Lula durante la entrega del puente de 760 metros de largo y más de 60 de alto.

El discurso del presidente brasileño acabó prematuramente por una falla técnica en su micrófono.

Ambos mandatarios se encontrarán el sábado en la cumbre de presidentes del Mercosur, el bloque compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

La obra tuvo una inversión de US$345 millones, según el gobierno brasileño. Sostenido por dos torres de 190 metros de altura, el puente había sido completado a finales de 2023 pero su inauguración demoró por atrasos en las obras de acceso y del puesto de aduanas.

El paso será habilitado gradualmente a partir del 20 de diciembre. Camiones descargados y buses de turismo serán los primeros en utilizar el puente. Los vehículos con carga podrán cruzar el puente "entre finales de 2026 e inicios de 2027", indicó la presidencia de Brasil en un comunicado.

Unas 100.000 personas y 45.000 vehículos cruzan a diario el Puente de la Amistad, inaugurado 60 años atrás, según el gobierno brasileño.

La nueva estructura fue financiada en parte con recursos de la hidroeléctrica binacional de Itaipú, que ha sido un punto de discordia entre Brasil y Paraguay.

Las relaciones entre ambos países se vieron afectadas en abril de este año por la revelación de una operación de espionaje de la inteligencia brasileña a instituciones de Paraguay para conocer su posición en las negociaciones entre ambos países sobre el precio de la energía de Itaipú, según la prensa brasileña.

El gobierno de Lula reconoció el espionaje, pero responsabilizó a su antecesor Jair Bolsonaro (2019-2022). Paraguay pidió "explicaciones" al embajador brasileño en Asunción.

En noviembre ambos gobiernos anunciaron el fin del conflicto y la reanudación de las negociaciones, luego de una reunión entre el canciller de Brasil, Mauro Vieira, y su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez.