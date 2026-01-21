LA NACION

Lula lidera la carrera electoral en Brasil mientras el senador Bolsonaro gana terreno, muestra sondeo

Andre Penner - AP

SAO PAULO, 21 de enero (Reuters) - El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lidera a todos los aspirantes de derecha de cara a las elecciones de octubre, pero el senador Flavio Bolsonaro ha ganado apoyo en el último mes, mostró el miércoles una encuesta de AtlasIntel/Bloomberg.

* En un escenario de primera vuelta, el izquierdista Lula tendría un 48% de apoyo, frente al 28% de Flavio y el 11% del gobernador de Sao Paulo, Tarcisio de Freitas.

* Si Freitas no se presentara, Lula obtendría el 49%, frente al 35% del senador. Un sondeo de diciembre daba a Lula el 48% y a Flavio el 29%.

* Sin Flavio en la papeleta, Lula obtendría el 49% frente al 28% de Freitas, sin cambios respecto al sondeo anterior.

ESCENARIOS DE SEGUNDA VUELTA

* Lula derrotaría tanto a Flavio como a Freitas por 49%-45% en una posible segunda vuelta, según el sondeo.

* El sondeo de diciembre situaba a Lula en el 53% y a Flavio en el 41%, mientras que el escenario con Freitas se mantenía sin cambios.

CONTEXTO ADICIONAL

* En Brasil, si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos, las dos primeras mayorías pasan a una segunda vuelta, como ha ocurrido en todas las elecciones desde 2002.

* Los mercados han seguido de cerca las encuestas desde que el respaldo del encarcelado expresidente Jair Bolsonaro a su hijo Flavio hizo caer la moneda y las acciones de Brasil en diciembre, ya que los inversores esperaban que respaldara un nombre más favorable al mercado como Freitas.

* AtlasIntel encuestó a 5.418 personas entre el 15 y el 20 de enero. La encuesta tiene un margen de error de un punto porcentual en cada dirección.

(Reporte de Eduardo Simoes y Gabriel Araujo; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

