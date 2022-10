Lula lidera las encuestas en una tensa contienda presidencial en brasil

Por Anthony Boadle

BRASILIA, 2 oct (Reuters) - Los brasile√Īos votaron el domingo en la primera ronda de las elecciones m√°s polarizadas de su pa√≠s en d√©cadas, y se espera que el canditado de izquierda Luiz In√°cio Lula da Silva derrote al derechista Jair Bolsonaro.

La mayor√≠a de las encuestas han mostrado a Lula con una s√≥lida ventaja durante meses, pero Bolsonaro ha se√Īalado que puede negarse a aceptar la derrota, avivando los temores de una crisis institucional o de la violencia postelectoral.

Un mensaje proyectado en la estatua del Cristo Redentor de Río de Janeiro antes de la votación decía: "Paz en las elecciones".

La mayoría de los sondeos de opinión favorecen a Lula, que fue presidente de 2003 a 2010, con entre 10 y 15 puntos porcentuales. Si consigue más del 50% de los votos válidos, algo que varias encuestadoras muestran como posible, obtendría una victoria absoluta, lo que evitaría una segunda vuelta.

Ataviada con calcoman√≠as de Lula, Adriana Schneider estaba votando en una escuela primaria de R√≠o de Janeiro. La profesora universitaria, de 48 a√Īos, dijo que la administraci√≥n de Bolsonaro hab√≠a sido "catastr√≥fica" para la inversi√≥n en cultura, arte, ciencia y educaci√≥n.

"Estamos viviendo bajo un gobierno b√°rbaro", dijo.

Lula estuvo encarcelado durante las √ļltimas elecciones, cumpliendo una condena por soborno que luego fue anulada por el Tribunal Supremo, lo que le permiti√≥ enfrentarse a su ac√©rrimo rival Bolsonaro en la votaci√≥n de este a√Īo.

Al votar en S√£o Bernardo do Campo, Lula reconoci√≥ el dram√°tico cambio en su suerte despu√©s de una condena que, seg√ļn √©l, tuvo motivaciones pol√≠ticas.

"Es un d√≠a importante para m√≠", dijo. "Hace cuatro a√Īos no pod√≠a votar porque era v√≠ctima de una mentira (...). Quiero intentar ayudar a mi pa√≠s a volver a la normalidad".

Bolsonaro vot√≥ en R√≠o, y dijo que esperaba ganar las elecciones en la primera ronda del domingo, a pesar de su mal resultado en las encuestas. El excapit√°n del ej√©rcito no conf√≠a en las encuestadoras y se√Īala que sus resultados no se corresponden con el apoyo que ve en sus actos de campa√Īa.

"Si tenemos elecciones limpias, hoy ganaremos con al menos el 60% de los votos", dijo Bolsonaro en un v√≠deo publicado en sus redes sociales antes de votar. "Todas las pruebas que tenemos nos son favorables. El otro lado no ha sido capaz de salir a la calle, no ha hecho campa√Īa, no tiene aceptaci√≥n, no tiene credibilidad."

El ganador podr√≠a anunciarse en las horas siguientes al cierre de los colegios electorales, a las 17:00 horas de Brasilia (2000 GMT). Si ning√ļn candidato obtiene m√°s de la mitad de los votos, excluyendo los votos en blanco y nulos, los dos primeros clasificados ir√°n a una segunda vuelta el 30 de octubre, prolongando la tensa temporada de campa√Īa.

Bolsonaro ha amenazado con impugnar el resultado de la votación, después de hacer alegaciones infundadas de fraude, acusando a las autoridades electorales de conspirar contra él y sugiriendo que los militares deberían llevar a cabo un recuento paralelo, que se negaron a hacer.

Legislativas

Una victoria decisiva de Lula el domingo podría reducir las probabilidades de una transición tumultuosa. Los críticos de Bolsonaro dicen que otro mes de sus ataques al proceso democrático podría estimular el malestar social y desencadenar episodios como el asalto de 2021 al Capitolio de Estados Unidos por parte de los partidarios del expresidente Donald Trump.

Bolsonaro dice que respetar√° el resultado electoral si la votaci√≥n es "limpia y transparente", sin definir ning√ļn criterio.

Los brasile√Īos tambi√©n votan el domingo por los 513 miembros de la c√°mara baja del Congreso, un tercio de los 81 miembros del Senado y los gobernadores y legisladores estatales.

Aunque Lula lidera la carrera presidencial, se espera que la coalición conservadora que apoya a Bolsonaro tenga mayoría en ambas cámaras del Congreso. Esto podría suponer un reto para el izquierdista a la hora de gobernar un país con un hambre creciente, un alto desempleo y una recuperación desigual de la pandemia del COVID-19.

Tanto Lula como Bolsonaro han prometido un gasto m√°s generoso en bienestar social el pr√≥ximo a√Īo, lo que aumenta la presi√≥n sobre el presupuesto federal y lleva a ambos a buscar alternativas a las actuales reglas de gasto.

La reci√©n establecida autonom√≠a del banco central de Brasil y la elecci√≥n por parte de Lula de un antiguo rival centrista como compa√Īero de f√≥rmula han tranquilizado a algunos inversores en el sentido de que no provocar√≠a una ruptura disruptiva en la pol√≠tica econ√≥mica.

Lula ha prometido apartarse bruscamente de las pol√≠ticas medioambientales de Bolsonaro despu√©s de que la deforestaci√≥n en la selva amaz√≥nica alcanzara su nivel m√°s alto en 15 a√Īos. Lula ha prometido combatir la tala de √°rboles, aumentar la protecci√≥n del bioma y de las tribus locales, y convertir a Brasil en protagonista de la diplomacia clim√°tica.

Al igual que en las pasadas elecciones, los militares brasile√Īos han sido movilizados para reforzar la seguridad en unos 477.000 colegios electorales, utilizando m√°quinas de votaci√≥n electr√≥nicas que permiten una r√°pida tabulaci√≥n de los resultados por parte de la autoridad electoral nacional (TSE).

A ra√≠z de las cr√≠ticas de Bolsonaro a los sistemas de votaci√≥n de Brasil, el TSE invit√≥ a un n√ļmero r√©cord de observadores electorales extranjeros, incluyendo misiones por primera vez de observadores estadounidenses del Centro Carter y de la Fundaci√≥n Internacional para Sistemas Electorales (IFES).

(Reportaje de Anthony Boadle; edici√≥n de Brad Haynes, Daniel Wallis y Raissa Kasolowsky, Editado en espa√Īol por Juana Casas)