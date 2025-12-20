Lula llama a la UE a tener "coraje" para firmar el acuerdo comercial con el Mercosur

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió este sábado a los líderes de la Unión Europea que tengan "coraje" para firmar el acuerdo con el Mercosur, luego de que la rúbrica se aplazara principalmente por reticencias de Francia e Italia.

"Sin voluntad política y coraje de los dirigentes no será posible concluir una negociación que ya se arrastra desde hace 26 años", dijo Lula durante una cumbre con sus homólogos del Mercosur en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu.

Lula confió en que la firma del tratado de libre comercio, prevista en un principio para este sábado, se lleve finalmente a cabo en enero, como indicó la Comisión Europea el jueves.