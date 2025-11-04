Lula llamará a Trump si fracasan las negociaciones arancelarias; rechaza conflicto en Venezuela

BELÉM, Brasil (LA NACION) — El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que telefoneará personalmente al presidente Donald Trump si las negociaciones sobre los aranceles estadounidenses no avanzan en un futuro cercano.

Estados Unidos ha aumentado los aranceles sobre muchos productos brasileños en más del 50%, pero Lula y Trump discutieron la posibilidad de llegar a un acuerdo durante una reunión en Malasia en octubre.

“Tengo su número, él tiene el mío. No tengo problema en llamarlo”, dijo Lula a los periodistas antes de la cumbre climática de Naciones Unidas conocida como COP. Su 30.ª edición comienza esta semana en Belém, una ciudad brasileña en el corazón del Amazonas.

“Cuando termine la COP30, si aún no se ha programado una reunión entre mis negociadores y los suyos, llamaré a Trump nuevamente”, expresó el líder brasileño, agregando que sus principales negociadores, el vicepresidente Geraldo Alckmin y el ministro de Finanzas, Fernando Haddad, están interesados en continuar las conversaciones.

“No tendré ningún problema en ir a Washington, ir a Nueva York (para discutir los aranceles) y espero que él (Trump) no tenga problema en venir a Brasil”, manifestó Lula.

El 30 de julio, Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles del 50% a Brasil. Trump ha vinculado los aranceles a las políticas del país y al enjuiciamiento del expresidente Jair Bolsonaro. Estados Unidos tuvo un superávit comercial de US$6.800 millones el año pasado con Brasil, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.

“Brasil y Estados Unidos son las democracias más grandes del mundo occidental. Cuanto más nos respetemos, más cordiales seamos entre nosotros ante el mundo, mejor será para Estados Unidos y para Brasil. Así es como hago política”, dijo Lula.

Bolsonaro fue sentenciado en septiembre a 27 años y tres meses de cárcel por liderar un intento de golpe de Estado después de su derrota electoral en 2022 ante Lula. El expresidente, que está bajo arresto domiciliario desde agosto, ahora está apelando para reducir su sentencia de prisión.

Por otro lado, Lula instó a los Estados latinoamericanos a ayudar a evitar un conflicto en Venezuela mientras la administración Trump ordena acciones militares contra embarcaciones supuestamente vinculadas a cárteles de drogas.

El veterano líder dijo que está considerando asistir a una reunión en Colombia la próxima semana de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), un organismo de 33 miembros, en la que se discutirá la acción militar de Estados Unidos en la región. Algunos miembros de la Unión Europea también asistirán.

Las operaciones militares ordenadas por Trump en el Caribe han matado a decenas de personas a quienes acusa de ser miembros de un cártel de drogas liderado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El mes pasado, Trump autorizó a la CIA a realizar acciones encubiertas dentro de Venezuela, y Estados Unidos duplicó la recompensa por la captura de Maduro, quien niega las acusaciones y afirma son una excusa para la acción militar estadounidense en la región.

“Le dije a Trump que América Latina es una región de paz”, señaló Lula. “No quiero que lleguemos al punto de una invasión terrestre de Estados Unidos en Venezuela”.

Agregó: “La policía tiene todo el derecho de luchar contra los narcotraficantes... los estadounidenses podrían estar ayudando a esos países en lugar de intentar disparar contra ellos”.

Lula dijo que también instó a Trump a seguir el ejemplo del expresidente George W. Bush, quien participó en discusiones para pacificar Venezuela después de un intento de golpe de Estado contra el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en 2002.

“En ese momento sugerí que creáramos un grupo de amigos de Venezuela. Puse a Estados Unidos allí, puse a España”, comentó Lula. “No era un grupo de amigos de Chávez. Eventualmente, llegamos a un acuerdo”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.