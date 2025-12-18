Lula llevará al Mercosur un pedido de Meloni para postergar firma de acuerdo con la UE

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo este jueves que llevará a la cumbre del Mercosur del sábado un pedido de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para postergar la firma del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.

El bloque sudamericano se reunirá en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu con la expectativa de firmar el tratado, pero este enfrenta resistencias de Francia e Italia por el posible impacto a sus sectores agrícolas.

Meloni "me pidió que si tenemos paciencia de una semana, diez días, un mes, Italia estará con el acuerdo", dijo Lula sobre un llamado telefónico con la italiana. El presidente añadió que llevará el pedido al Mercosur para "que se decida qué hacer".