Lula llevará al Mercosur un pedido de Meloni para postergar la firma del acuerdo con la UE

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este jueves que llevará el sábado a la cumbre del Mercosur un pedido de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para postergar la firma del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.

El bloque sudamericano celebrará su cumbre anual este sábado en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu, con la expectativa de que se firme el tratado negociado desde hace años con Europa.

Pero el acuerdo enfrenta resistencias de países como Francia e Italia, preocupados por el posible impacto a sus sectores agrícolas.

Meloni "me pidió que si tenemos paciencia de una semana, diez días, un mes, Italia estará con el acuerdo", dijo Lula en una rueda de prensa, sobre un llamado telefónico este jueves con la italiana.

"Le dije que voy a llevar lo que me dijo a la reunión del Mercosur y voy a proponer que se decida qué hacer", agregó.

Meloni había dicho el miércoles que sería "prematuro" firmar el acuerdo "en los próximos días".

El presidente francés, Emannuel Macron, manifestó este jueves que "no puede firmarse" en las condiciones actuales, en un día de fuertes protestas de agricultores en Bruselas.

Lula había advertido el miércoles que si el acuerdo no se aprueba "ahora", no se hará "mientras sea presidente".

Tras conversar con Meloni, se mostró más conciliador: "Si no va a ser posible firmar ahora, porque no va a estar listo, yo tampoco puedo hacer nada".

El acuerdo comercial ha sido negociado durante más de dos décadas entre ambos bloques.

La Comisión Europea aspira a obtener el visto bueno al acuerdo de los Estados miembros en una cumbre en Bruselas este jueves.

Los socios plenos del bloque sudamericano -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- están, de su lado, listos para firmar.

El acuerdo permitiría que la UE exporte más vehículos, maquinaria, vinos y licores a Sudamérica. A cambio facilitaría la entrada de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos a Europa.

De aprobarse, el acuerdo UE-Mercosur crearía un mercado común de 722 millones de habitantes.