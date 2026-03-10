Lula no asistirá a la toma de posesión de Kast en Chile

BRASILIA, 10 de marzo (Reuters) -

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva canceló su asistencia a la toma de posesión del mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, y será representado por el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, informó el martes el Palacio del Planalto.

El Gobierno de Brasil no explicó los motivos de la cancelación. Lula tenía previsto partir el martes por la noche a Santiago, y el equipo presidencial que prepara sus viajes ya se encontraba en el país. La decisión de no viajar se tomó el lunes por la noche.

Lula y Kast se reunieron en Panamá durante un foro económico de la región en enero y mantuvieron una buena relación.

Kast insistió mucho en la presencia del presidente brasileño, y llegó a afirmar que le gustaría hablar con él sobre la candidatura de la expresidenta chilena Michelle Bachelet para el puesto de secretaria general de la ONU.

(Reporte de Lisandra Paraguassu. Editado en español por Javier Leira)