LA NACION

Lula no dará lecciones a Trump y espera que sea recíproco (asesor de Lula a la AFP)

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva "no va a dar lecciones" a su par estadounidense Do

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Presidente de Brasil
Lula no dará lecciones a Trump y espera que sea recíproco (asesor de Lula a la AFP)MAURO PIMENTEL - AFP

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva "no va a dar lecciones" a su par estadounidense Donald Trump durante un posible encuentro de ambos líderes el domingo en Malasia y se espera que sea recíproco, dijo en entrevista a AFP el principal asesor del izquierdista, Celso Amorim.

El encuentro, todavía no confirmado, debe estar centrado en las negociaciones comerciales, después de que Trump impusiera aranceles punitivos a Brasil por el juicio a su aliado el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo.

"El presidente Lula no va a dar lecciones a Trump y espero que lo contrario no ocurra tampoco, tiene que haber un diálogo para buscar los puntos de encuentro", dijo Amorim.

rsr/app/mar

LA NACION
Más leídas
  1. Incómodo, Francos se recluye y espera una charla con Milei para decidir su futuro
    1

    Incómodo, Guillermo Francos se recluye a la espera de una charla con Milei para decidir su futuro

  2. Nacer en Santa Fe y ser malayo, un milagro del fútbol que se llama trampa
    2

    El cuento de la abuela: nacer en Santa Fe y ser malayo, un milagro del fútbol que se llama trampa

  3. El número uno de Wall Street, Macri y empresarios, en un encuentro privado en el Colón
    3

    El número uno JP Morgan, Macri y empresarios, en un encuentro privado en el Colón

  4. Era mozo y se animó a abrir una parrilla que ya es un clásico
    4

    Era mozo y se animó a abrir una parrilla que ya es un clásico

Cargando banners ...