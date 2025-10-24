Lula no dará lecciones a Trump y espera que sea recíproco (asesor de Lula a la AFP)
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva "no va a dar lecciones" a su par estadounidense Do
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva "no va a dar lecciones" a su par estadounidense Donald Trump durante un posible encuentro de ambos líderes el domingo en Malasia y se espera que sea recíproco, dijo en entrevista a AFP el principal asesor del izquierdista, Celso Amorim.
El encuentro, todavía no confirmado, debe estar centrado en las negociaciones comerciales, después de que Trump impusiera aranceles punitivos a Brasil por el juicio a su aliado el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo.
"El presidente Lula no va a dar lecciones a Trump y espero que lo contrario no ocurra tampoco, tiene que haber un diálogo para buscar los puntos de encuentro", dijo Amorim.
rsr/app/mar
LA NACION
