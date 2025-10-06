Lula pide a Trump eliminar arancel del 40% a importaciones brasileñas

BRASILIA (AP) — El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva pidió el lunes a su homólogo estadounidense Donald Trump que levante el arancel del 40% impuesto por el gobierno de Estados Unidos a las importaciones de Brasil.

Los presidentes hablaron vía telefónica durante 30 minutos, intercambiaron números de teléfono y Lula reiteró su invitación a Trump para la próxima cumbre climática en Belém, según un comunicado de la oficina de Lula.

Más tarde, Trump publicó en Truth Social que había tenido una buena conversación con Lula.

"Discutimos muchas cosas, pero nos centramos principalmente en la Economía y el Comercio entre nuestros dos países", escribió Trump, que añadió que ambos "tendremos más conversaciones y nos reuniremos en un futuro no muy lejano, tanto en Brasil como en Estados Unidos".

El gobierno de Trump impuso un arancel del 40% a los productos brasileños en julio, además de un arancel del 10% fijado previamente. Lula recordó a Trump que Brasil es uno de los tres países del G20 con que Estados Unidos mantiene un superávit comercial.

Washington ha justificado los aranceles al señalar que las políticas de Brasil y el enjuiciamiento penal del expresidente Jair Bolsonaro constituyen una emergencia económica. A principios de este mes, Bolsonaro fue condenado por intentar un golpe de Estado tras perder su candidatura a la reelección en 2022 y un panel de la Corte Suprema lo sentenció a 27 años y tres meses de prisión.

Lula también ofreció viajar a Washington para reunirse con Trump, con la intención de continuar la conversación que iniciaron cuando se encontraron en la Asamblea General de Naciones Unidas a principios de este mes.

