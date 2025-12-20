Lula pide coraje a UE para firmar acuerdo con Mercosur

"Sin voluntad política y valentía por parte de los líderes, no será posible concluir las negociaciones que se han prolongado durante 26 años", declaró Lula en su discurso inaugural de la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú. Efectivamente, la cumbre de presidentes del Mercosur se inauguró hoy en Foz do Iguazú, Brasil, un evento crucial, aunque empañado, sin embargo, por el fracaso en la firma del esperado acuerdo comercial con la Unión Europea.

De hecho, Lula da Silva, anfitrión y actual presidente, recibió a sus homólogos sudamericanos —incluido el argentino Javier Milei y el recién elegido uruguayo Yamandú Orsi— en un clima de "frustración pragmática".

Efectivamente, a pesar de meses de intensas negociaciones, la firma del acuerdo se pospuso hasta principios de 2026 debido a la fuerte resistencia interna europea, liderada principalmente por Francia e Italia, países muy presionados por las protestas agrícolas.

La cumbre se centrará ahora en consolidar los bloques regionales y en entregar la presidencia interina a Paraguay.

Lula instó a los socios a mantenerse unidos, enfatizando que el documento está "técnicamente listo" y solo espera la aprobación política de Bruselas.

Mientras, los líderes debatían nuevas estrategias para diversificar los mercados hacia Asia, si persiste el impasse con el Viejo Continente. (ANSA).