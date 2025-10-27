Lula “puede ayudar” en relación EEUU-Venezuela en medio de despliegue militar

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ofreció a su par estadounidense, Donald Trump, "ayudar en la relación con Venezuela" para mantener a "América del Sur como zona de paz", en medio de un despliegue militar de Washington en el Caribe.

El tema surgió en los últimos meses cuando Estados Unidos desplegó buques de guerra en el Caribe a partir de agosto. Washington lleva desde principios de septiembre una campaña de ataques aéreos contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes, lo que ha tensado la relación con Colombia y Venezuela.

Trump acusa al presidente Nicolás Maduro de encabezar presuntas redes de tráfico de drogas, lo que el mandatario venezolano considera un pretexto para un cambio de gobierno en el país caribeño.

"Yo le planteé (a Trump) el tema de Venezuela, dije que por lo que leo en la prensa la situación se está agravando y que es extremadamente importante tener en cuenta (...) que Brasil puede ayudar en la relación con Venezuela", declaró Lula en conferencia de prensa en Malasia.

"Si necesita que Brasil ayude, estamos a disposición para negociar porque queremos mantener América del Sur como zona de paz (...). No queremos conflictos de otra región en nuestro continente", expresó el izquierdista.

El líder brasileño recordó que en 2003, poco después de iniciado su primer gobierno, creó un grupo de amigos para ayudar a bajar las tensiones entre Estados Unidos y el entonces presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013).

Lula y Trump se reunieron el domingo al margen de la cumbre de la Asocación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Kuala Lumpur.

mas/atm