El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este martes sentirse "muy optimista" en relación a la operación de cadera por la que pasará el viernes, y aseguró que no dejará que lo vean con andador, para no dar una imagen de debilidad.

"Voy a cuidarme con mucho cariño, soy muy optimista (...) estoy seguro de que saldré bien (de la anestesia y la cirugía)", declaró Lula, de 77 años, en su programa semanal "Conversación con el presidente", difundida por las redes sociales.

El jefe de Estado se someterá el viernes en Brasilia a una artroplastia de cadera, para colocar una prótesis y aliviar los dolores que siente desde hace meses debido a una artrosis.

Lula aseguró que podrá "trabajar normalmente" mientras se recupera, pero que colocará en pausa su intensa agenda de viajes y permanecerá en Brasilia varias semanas.

El líder brasileño, que estuvo en Nueva York la semana pasada para la Asamblea General de las Naciones Unidas, pretende retomar los viajes a fines de noviembre, para la conferencia de la ONU sobre el clima COP28, en los Emiratos Árabes Unidos.

Tras la cirugía, Lula probablemente precisará de un andador para desplazarse, pero dijo que por consejo de su fotógrafo oficial no se mostrará usándolo en público.

"No me verán de andador ni de muletas, me verán siempre guapo, como si no me hubiera operado", afirmó, entre risas.

Lula reconoció que viene postergando la operación desde la campaña electoral del año pasado, por temor a transmitir una imagen de debilidad.

Lula venció a su predecesor, el ultraderechista Jair Bolsonaro, en una ajustada segunda vuelta en octubre de 2022.

"Empecé a sentir dolor en agosto, durante la campaña (...) Me quería operar después de las elecciones pero pensé: van a decir 'está viejo, acaba de ganar la elección y ya está internado'", admitió.

Desde que asumió su tercer mandato en enero, el presidente se ha mostrado vigoroso, con visitas a varios estados de Brasil y una ocupada agenda internacional.

Pero su salud ha sido motivo de preocupación en los últimos años.

En noviembre pasado, Lula se sometió a un procedimiento para la extracción de una lesión en la laringe.

Lula fue diagnosticado con cáncer de laringe en 2011 y se le retiró un tumor. Desde entonces, los resultados médicos han mostrado la total remisión del cáncer.

A finales de marzo, debió posponer unos días una visita de Estado a China debido a una neumonía.

