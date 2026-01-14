Lula recibirá a presidentes de Comisión Europea y Consejo Europeo para debatir acuerdo Mercosur-UE

BRASILIA, 14 ene (Reuters) -

Luiz Inácio Lula da Silva recibirá el viernes en Río de Janeiro a los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y del Consejo Europeo, António Costa, para discutir los próximos pasos del acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur, informó el miércoles el Palacio de Planalto.

La alianza entre la UE y el Mercosur -integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay- se firmará el fin de semana en Paraguay en una reunión a nivel ministerial. El pacto debería impulsar sustancialmente los lazos comerciales entre los dos bloques, pero se ha topado con fuertes protestas en Europa, principalmente de los agricultores franceses.

A pesar de la oposición francesa, los Estados miembros de la UE aprobaron la semana pasada la firma del acuerdo, largamente debatido.

Con el presidente estadounidense Donald Trump sacudiendo el comercio mundial, la Comisión Europea y países como Alemania y España argumentan que el acuerdo ayudará a contrarrestar las pérdidas causadas por los aranceles de Washington a la importación y a reducir la dependencia de China, por ejemplo garantizando el acceso a minerales esenciales. (Reporte de Maria Carolina Marcello. Editado en español por Javier Leira)